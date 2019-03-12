Știința Explorări, duel cu Universitatea Cluj

Campionatul Diviziei A1 de volei masculin programează în zilele de 12 și 13 martie meciurile etapei a 21-a, penultima din sezonul regulat. În această rundă, Știința Explorări va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj miercuri, de la ora 16.

Băimărenii, care îl au din nou în lot pe argentinianul Cristian Imhoff, ocupă locul 9 în clasament, cu 11 puncte, clujenii fiind situați pe poziția a 10-a, cu 7 puncte. În partida tur, Știința Explorări s-a impus în deplasare cu 3-2.Potrivit programului etapei a 21-a astăzi de la ora 16:00 se dispută meciul dintre Dinamo București și Unirea Dej. Miercuri sunt programate meciurile Știința Explorări – Universitatea Cluj, CSM București – Arcada Galați și Steaua București – VM Zalau. CSM Câmpia Turzii și SCMU Craiova vor sta.