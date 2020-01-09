Știința Explorări începe anul pe teren propriu

Sâmbătă, 11 ianuarie, se dispută prima etapă a returului Diviziei A1 de volei masculin. În această rundă, Știința Explorări va întâlni pe teren propriu formația SCMU Craiova.

Știința Explorări nu va mai conta în retur pe serviciile americanului Matthew Callaway. Acesta nu s-a mai întors la echipă după vacanța de Anul Nou, invocând motive medicale . Partida va începe la ora 18:00 și va fi arbitrată de Andrei Savu și Tudor Pop iar observator FRV va fi Ioan Bîrsan .Potrivit programul etapei a 10-a sâmbătă, 11 ianuarie, se vor disputa partidele dintre Universitatea Cluj - Dinamo București, VM Zalău - CS UV Timișoara, Unirea Dej - CSM Câmpia Turzii, Știința Explorări - SCMU Craiova iar meciul dintre SCM Gloria Buzău - Arcada Galați se va juca în 22 ianuarie.