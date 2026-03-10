Superliga: CFR Cluj câștigă cu Dinamo înainte de play-off

Victorie pentru CFR Cluj în ultimul meci din sezonul regulat, 2-0 acasă cu Dinamo București.

În etapa a 30-a din Superliga de fotbal, ultima din sezonul regulat, CFR Cluj a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0, după reușitele semnate de croatul Karlo Muhar (minutul 6), și de Alibek Aliev (minutul 43).

Dinamovistul Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în minutul 86.

Pentru Dinamo aceasta a fost a treia înfrângere consecutivă și locul 5 în clasament înainte de play-off, în timp ce clujenii de la CFR au ajuns la 11 victorii consecutive și sunt pe locul 4.

S-a stabilit deja și prima etapă din play-off, în care se vor întâlni la finele acestei săptămâni Universitatea Craiova cu FC Argeș vineri 13 martie, Rapid – Dinamo duminică 15 martie și Universitatea Cluj cu CFR Cluj luni 16 martie