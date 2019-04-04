Tragere la sorți pentru meciurile din sferturile de finală ale Cupei României
4 apr. 2019, 07:29
Dana Berci
La sediul Asociației Județene de Fotbal Maramureș a avut loc azi tragerea la sorți pentru meciurile din sferturile de finală ale Cupei României, faza județeană. Festivitatea a fost oficiată de Zoltan Szekely, președintele AJFMM.
În sferturile Cupei României, etapă programată pentru miercuri, 10 aprilie, ora 16.00, se vor disputa partidele: AS Remeți - Bradul Vișeu de Sus, Rapid Satu Nou de Sus - Avântul Bârsana, Dinamic Groși - învingătoarea dintre Unirea Șișești - Viitorul Ulmeni (amânat pentru 17 aprilie),FC Suciu de Sus - Progresul Șomcuta Mare.
Jocurile se dispută pe terenurile echipelor mai slab clasate în ediția precedentă de campionat.
La tragerea la sorți, Zoltan Szekely a fost secondat de Neluțu Tămîian - vicepreședinte al AS Dinamic Groși.
Citește și:
- 08:38 - Meci crucial pentru naţionala de fotbal joi seară, la Istanbul. România înfruntă Turcia în play-off-ul pentru Cupa Mondială
- 20:06 - Mircea Lucescu, între respect și obiectiv: „Am lansat mulți jucători ai Turciei, dar acum vrem calificarea”
- 19:00 - Mesaj de luptă din tabăra României: Radu Drăgușin anunță un meci de foc la Istanbul
- 16:43 - Vincenzo Montella îl laudă pe Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Este o motivație în plus!”
