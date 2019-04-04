Tragere la sorți pentru meciurile din sferturile de finală ale Cupei României

La sediul Asociației Județene de Fotbal Maramureș a avut loc azi tragerea la sorți pentru meciurile din sferturile de finală ale Cupei României, faza județeană. Festivitatea a fost oficiată de Zoltan Szekely, președintele AJFMM.

În sferturile Cupei României, etapă programată pentru miercuri, 10 aprilie, ora 16.00, se vor disputa partidele: AS Remeți - Bradul Vișeu de Sus, Rapid Satu Nou de Sus - Avântul Bârsana, Dinamic Groși - învingătoarea dintre Unirea Șișești - Viitorul Ulmeni (amânat pentru 17 aprilie),FC Suciu de Sus - Progresul Șomcuta Mare.

Jocurile se dispută pe terenurile echipelor mai slab clasate în ediția precedentă de campionat.

La tragerea la sorți, Zoltan Szekely a fost secondat de Neluțu Tămîian - vicepreședinte al AS Dinamic Groși.