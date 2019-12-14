Trei jucători de handbal de la CS Minaur în topul celor mai buni pe 2019
14 dec. 2019, 10:47
Dana Berci
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Maramureș a premiat joi seara, la Teatrul Dramatic din Baia Mare, cei mai buni sportivi ai anului 2019 din județul nostru. Așa cum se întâmplă de ani buni încoace, topul este dominat de sportivii care practică artele marțiale sau culturism și fitness. Găsim însă și sportivi la jocurile de echipe, toți clasați pe locul 10, iar printre aceștia se numără și trei de la echipele de handbal ale CS Minaur Baia Mare.
Sonia Seraficeanu
și
Anca Polocoșer
au participat cu echipa României la Campionatul Mondial din Japonia, acolo unde reprezentativa noastră s-a clasat pe locul 12. De asemenea, la Mondiale a fost prezent și antrenorul Costică Buceschi, principal la CS Minaur și secund la Națională.
Tot pe 10 a fost nominalizat și
Alexandru Csepreghi
de la echipa masculină a CS Minaur (antrenor Raul Fotonea), care s-a clasat cu echipa pe locul 9 în Liga Zimbrilor, dar a fost desemnat cel mai bun jucător din Liga Națională și a cucerit și titlul de golgheter al campionatului.
