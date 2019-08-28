Zimbrii s-au impus în fieff-ul studenților clujeni

Păstrând tradiția ultimilor ani, campioana României a reușit pe fondul unui joc spectaculos să se impună pe malul Someșului, scor final 43-17, în fața unui adversar cu o respectabilă tradiție de un secol în sport.

Așa cum era de așteptat prima repriză a stat sub semnul echilibrului, dovadă diferența de doar 5 puncte consemnată la finalul primului mitan pe tabela de marcaj. După pauză valoarea individuală și consistența băncii de rezerve au fost factorii care au adus toate cele cinci puncte campioanei României. C.S.M.Știința Baia Mare încheie seria meciurilor din tur pe poziția secundă a grupei A având un handicap de trei puncte față de rivala Timișoara Saracens. Până pe data de 2 noiembrie când sunt preconizate meciurile primei etape din returul celei de-a 73-a ediție a Cupei României, zimbri își canalizează întreaga atenție asupra celei mai importante competiții interne SuperLiga de rugby, prima rundă programând sâmbătă, 31 august, de la ora 12.30 duelul de pe propriul teren cu A.C.S.Tomitanii Constanța.