Alteța Sa – Prințul Nicolae al României este o figură carismatică și activă în spațiul public, apreciat nu doar pentru apropierea de tinerii români, ci și pentru dedicarea sa față de cauze sociale și de mediu. Într-un interviu exclusiv acordat la Realitatea.net, în emisiunea „TU DECIZI!” moderată de Ana Maria Păcuraru, Principele Nicolae a discutat despre rolul său în România de astăzi, viziunea sa pentru viitorul tinerilor români și importanța implicării active în comunitate.

Nepot al Regelui Mihai I, Prințul Nicolae s-a remarcat printr-o abordare modernă și accesibilă, reușind să echilibreze valorile tradiționale ale casei regale cu aspirațiile noii generații. De-a lungul ultimilor ani, Nicolae și-a concentrat eforturile pe promovarea sustenabilității și a protejării mediului, participând activ la diverse proiecte caritabile și campanii de plantare a copacilor. Prin activitatea sa, Prințul și-a câștigat admirația publicului, fiind perceput ca o punte între tradiția regală și o viziune modernă, orientată spre viitor.

Ana Maria Păcuraru: Cum se raportează tinerii la simbolurile și tradițiile din România?

Prințul Nicolae: Cu Asociația Principele Nicolae, am proiectul Istoria Regalității, în școli. Acest proiect s-a născut în 2019 când am fost invitat să vorbesc despre semnificația datei de 10 mai. Eu am realizat atunci că elevii, tineretul, nu știu nimic despre perioada noastră de aur din istoria modernă a României.

Adică dacă facem o plimbare pe Calea Victoriei din București, de exemplu, foarte multe crădiri sunt construite în perioada respectivă. Și încă sunt acolo. Podul de la Cernavodă, Peleșul, anumite simboluri din țară, sunt făcute de regi, regine poate, din trecut. Și tineretul nu știe. Este responsabilitatea noastră să facem o casă mai frumoasă. Să lucrăm pentru viitorul nostru, nepoții noștri. Luând ca exemplu, din trecut. Dacă vorbim despre regele Mihai, regina Maria, Carol al doilea poate, nu contează. Avem repere acolo, avem un exemplu concret, ce au făcut.

Doar trebuie să ne uităm la ce au făcut și putem să facem copy-paste în ziua de astăzi cu anumite lucruri. Este diferit dacă vorbim despre infrastructură, sau economie, sau cultură, sau chiar educație până la urmă.

Ana Maria Păcuraru: Alteță, cum arată o zi obișnuită din viața familiei dumneavoastră? Dacă aveți un program zilnic asemănător cu cel al unei familii obișnuite sau este diferit?

Prințul Nicolae: Este foarte diferit. În primul rând, eu fac programul meu și în funcție și de sezon. Dacă este în timpul anului școlar sau nu. Deci, călătoresc foarte mult prin țară. Am început să călătoresc mai mult și în străinătate. Am solicitări din alte țări din Europa. Dar o parte foarte importantă din viața mea este bineînțeles cu copiii mei, cu familia mea și la biserică. Și încerc în fiecare duminică, indiferent unde sunt, încerc să ajung la biserică cu copiii. E important pentru mine, pentru noi, să fie deja de la început această legătură.

Suntem uniți. Și copiii mei trebuie să aibă asta, mai ales într-o societate care nu suntem chiar uniți peste tot. Și cu atâta tehnologie, în ziua de astăzi, e bine să interacționam fizic. Dar toate proiectele în care sunt implicat la bază sunt valori. Educația și încerc să fiu un exemplu, nu numai prin ce fac zilnic, dar prin proiectele în care sunt implicat.

Ana Maria Păcuraru: Proiectele filantropice cum vi le gestionați?

Prințul Nicolae: Tehnologia ne ajută, bineînțeles, dar este vorba de foarte multă planificare și eventual și pe teren. Fiecare proiect are o implicare în comunitățile din țara.

Ana Maria Păcuraru: Stați de vorbă cu oamenii, ascultați nevoiile lor?

Prințul Nicolae: Bineînțeles, cu oamenii, cu diaspora, am început anumite proiecte acum. Cu tineretul, mai ales tineretul care este viitorul. Și trebuie să îi încurajăm să sprijine țara, dar în același timp să le încurajăm să câștige experiență, să lucreze. Cum am zis, cu istoria regalității încerc să deschid acest capitol din istoria noastră pentru ei, pentru ca ei să știe de unde au plecat. Nicolae Iorga a zis că un popor care nu știe istoria este ca un copil care nu știe părinții.

Ana Maria Păcuraru: Emoționant. Ce părere aveți de valul de imigranți care au venit în țara noastră și, bineînțeles, atâția români care au plecat în străinătate și nu știm dacă se vor mai întoarce?

Prințul Nicolae: Aici este o mare provocare cu cei care au plecat și sunt împărțiți în anumite categorii în funcție de când au plecat. Cei care au plecat poate în anii 70, de exemplu, probabil nu se vor întoarce, dar cei care au plecat în anii 90, 2000, au șanse. Dar trebuie să întrebăm cu toții de ce au plecat în primul rând.

Ana Maria Păcuraru: De ce credeți?

Prințul Nicolae: Feedback-ul meu și părerea mea: salariul, educația pentru copiii lor și infrastructura. Am vorbit despre toate.

Ana Maria Păcuraru: Aici includeți și sistemul sanitar?

Prințul Nicolae: Bineînțeles, când zic infrastructură. De la drumuri până la ce primim acasă, până la spitale și așa mai departe. Acum am fost în Anglia și am stat de vorbă cu mai multe familii acolo. Ei vor să se întoarcă, dar stau acolo pentru școală.

Ana Maria Păcuraru: Cum vedeți viitorul țării? Începând de anul viitor, bineînțeles, se va schimba președintele, se schimbă parlamentul. Aveți încredere într-o Românie mai bună?

Prințul Nicolae: Întotdeauna am o încredere mai bună în România. Și dacă facem o comparație cu alte țări din Europa, și chiar generalizez, noi stăm destul de bine. Destul de bine.

Chiar dacă este o provocare în societate acum, și din ce am înțeles, o să fie o provocare de la anul. Eu sper că cel care va fi ales va lua decizii pentru popor și nu pentru alt lucru. Dar o să avem câțiva ani, poate mai grei, dar am toată încrederea că lucrul va fi mult mai ok, mult mai bine.

Nu numai trebuie să avem încredere, trebuie să fim mai uniți, trebuie să creăm o comunitate și cu asta vom fi mult mai ok. Dacă fiecare este un individ în societate, va fi mai greu întotdeauna. Dar dacă ne sprijinim unul pe altul, în diferite situații, o să fim mult mai bine.

Ana Maria Păcuraru: Ce activități considerați că sunt cele mai importante pentru păstrarea unui echilibru între viața privată și îndatoririle publice pe care le aveți dumneavoastră?

Prințul Nicolae: Este foarte important să ai timp și pentru tine să reflectezi. Trebuie să ai o bază de pe care poți să lucrezi. Pentru mine, baza mea este familia mea, copiii mei, și tot ce fac încerc să mă gândesc la ei.

Măcar să schimb sau să influențez o schimbare pentru care copiii mei vor beneficia când va fi momentul lor poate la școală, în sistemul educațional, sau în alte domenii din societate. Dar e foarte important să petrec cât mai mult timp cu familia, să fiu acolo cu ei, pentru ei, să fim uniți, mai ales în ziua de astăzi în care, cum am discutat deja, suntem puțin dezbinați. Dacă nu suntem uniți, nu putem să punem la bază anumite valori, nu putem să ne concentrăm pe această iubire între frați, între părinți și fiecare membru al familiei.

