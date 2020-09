Un bărbat cu dizabilităţiu rătăcit în zona Lacului Albastru din Munţii Gutâi a fost recuperat de salvamontişti, vineri după-amiază, a informat directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont-Maramureş, Dan Benga.

„Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in zona Lacul Albastru, Baia Sprie, Maramures. Persoana sex masculin cu handicap, 33 ani, roscat, 160 cm inaltime, imbracat in pantaloni scurti culoare rosie, tricou maneca scurta culoare albastru si pantofi sport culoare albastru disparut – ratacit in zona Lacului. Salvatorii montani au plecat de urgentă in zona respectiva. Persoana ratacita a fost gasita, nu prezinta probleme medicale si in acest moment se deplaseaza impreuna cu apartinatorii la masina cu care au ajuns in zona. Salvatorii montani se retrag din zonă spre baza Salvamont. Misiune încheiată.” precizează Salvamont Maramures/Facebook.com