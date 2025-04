Așa cum am spus și la ediția prcedentă a evenimentului Make Europe Great Again de la Bruxelles, mișcarea noastră este una condusă de convingeri puternice, cu un motto care ne definește: „Uniți rezistăm, dezbinați eșuăm”. Continuăm să luptăm pentru ceea ce Uniunea Europeană ar trebui să reprezinte cu adevărat: o uniune de națiuni independente, fiecare mândră de tradițiile sale unice, nu un stat supranațional guvernat de birocrați.

Vineri, 25 aprilie, la Salonic, în Grecia, în cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului Make Europe Great Again, am subliniat, încă o dată, importanța de a rezista globalismului și birocrației care încearcă să ne impună un control total. În mișcarea MEGA credem în națiuni independente și suverane, fiecare cu dreptul să își apere tradițiile și cultura. În fața unei astfel de provocări, unitatea este cheia.

Am subliniat în fața participanților că în România avem o criză profundă a democrației, după anularea alegerilor, și că acest pericol poate afecta și alte state europene, precum Polonia sau Portugalia.

Am adus în discuție cum, în ciuda unor presiuni externe, democrația și voința poporului român trebuie să fie respectate.

Mișcarea MEGA este un răspuns natural la toate aceste atacuri asupra identității naționale și a libertății popoarelor din Europa.

Vă mulțumesc tuturor că ați fost aici într-un timp atât de scurt. Un prieten din NIKI este într-adevăr un prieten adevărat. De aceea, aș dori să le mulțumesc în mod special partenerilor noștri, lui Emmanouil Fragkos, din partea formațiunii Greek Solution, și partidului NIKI, ambele formațiuni fiind prezente astăzi aici, fiind partenerii noștri în proiectul Make Europe Great Again.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc membrilor Parlamentului nostru, care sunt prezenți în număr mare aici, membrilor Parlamentului nostru de la București.

După cum știți, avem o lovitură de stat în curs în România. Am spus asta săptămâna trecută la Washington, iar adversarii noștri politici au spus că am atacat România și că am jignit poporul român. În opinia mea, am spus adevărul și nimic altceva decât adevărul. Din acest punct de vedere, anularea alegerilor într-o țară a Uniunii Europene, într-o țară civilizată, nu este acceptabilă.

Așadar, voi continua astăzi să vorbesc în fața dumneavoastră despre atacul asupra democrației care are loc în România, despre posibilitatea ca alegerile prezidențiale să fie anulate din nou.

Prima dată când ne-au anulat alegerile a fost doar pentru că nu le-a plăcut de Călin Georgescu, un candidat independent, care a câștigat în mod corect alegerile, iar acestea au fost anulate sub pretextul unor presupuse intervenții străine. Nu am văzut nicio intervenție străină. Am văzut doar poporul român exprimându-și voința prin vot.

Ne aflăm aici, în Grecia, locul în care s-a născut democrația. Și ne gândim la moștenirea noastră comună – moștenirea greacă a democrației, moștenirea latină, pentru că noi, românii, suntem un popor latin, asemenea portughezilor, italienilor, spaniolilor și francezilor. Desigur, ne gândim la moștenirea creștină care stă la baza continentului nostru.

Trebuie să vorbim despre valorile noastre și trebuie să subliniem adevărul.

Am fost ieri și astăzi într-un loc sfânt pentru creștinii ortodocși din Muntele Athos, vizitând mănăstirile de acolo. M-am întâlnit cu un om sfânt, Abbey, starețul Mănăstirii Vatopedi, Abbey Ephraim, și am vorbit cu el despre mișcarea noastră. Mișcarea începută de frații noștri americani care au câștigat alegerile în America, în Statele Unite. Mișcarea MAGA care în Europa se transformă în mișcarea MEGA.

Avem astăzi aici invitați din diferite grupuri politice din cadrul Parlamentului European, de la ECR, de la Patriots, ESN sau din rândul neafiliaților. Așa cum a menționat colega mea Cristina, uniți rezistăm, dezbinați eșuăm.

Uniți suntem mișcarea MEGA. Uniți suntem puternici și suntem prima mișcare, prima mișcare populistă, cum se spune, din Parlamentul European. Avem datoria să ne apărăm moștenirea creștină și să apărăm adevărul. Avem datoria să reconstruim zidurile Ierusalimului și să reconstruim și să facem din nou măreț continentul nostru.

Ne gândim că în luna mai și, de fapt, în aceeași zi, vom avea alegeri în trei țări importante ale UE. Pe 18 mai vom avea alegeri prezidențiale în România, în Polonia și alegeri parlamentare anticipate în Portugalia. De aceea, am dori să vă urăm mult succes și Dumnezeu să vă ajute, frați din Polonia și Portugalia.

Este foarte important de menționat că același experiment care a avut loc în decembrie în România să fie încă în desfășurare, pentru că ieri, un judecător de la o instanță importantă din România a decis să anuleze decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, iar astăzi, doborând recordul mondial al tuturor instanțelor, al tuturor curților de justiție din România, au menținut și confirmat anularea alegerilor fără a prezenta nicio dovadă.

Acest lucru se poate întâmpla Poloniei. Acest lucru se poate întâmpla Portugaliei. Acest lucru s-a întâmplat deja în Franța, fără a i se oferi lui Marine LePen dreptul de a ataca verdictul „exemplar” de a nu putea candida la alegerile prezidențiale, iar motivul este că a fost prima în sondajele de opinie și că poporul francez nu îl dorea pe domnul Macron, actualul președinte globalist al Franței.

Așadar, mă întreb și vă întreb: de ce se amestecă domnul Macron în alegerile din România, în alegerile din Polonia, când nu are sprijinul propriului său popor?

Aceasta depășește orice noțiune de stat de drept despre care ni s-a tot vorbit nouă, românilor, maghiarilor și polonezilor în ultimii ani de către Uniunea Europeană. Oameni ca Verhofstadt sau Timmermans veneau la noi să ne vorbească despre statul de drept. Dar despre ce stat de drept poate fi vorba când se anulează alegeri și nici măcar Comisia Europeană nu menționează atacul asupra democrației care a avut loc în România?

Trebuie să călcăm pe urmele colegilor și fraților noștri americani. Ei susțin mișcarea noastră MEGA. Vom continua să avem conferințe lunare precum aceasta pe care o avem la Salonic și fie ca Dumnezeu să ne ajute să reconstruim zidurile Ierusalimului și să ne reconstruim identitatea, cultura și țara. Mulțumesc!

