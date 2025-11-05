Profesorii ar putea primi prima de carieră didactică începând din ianuarie 2026, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. România a obținut acordul Comisiei Europene pentru a folosi fonduri europene în acest scop, iar ministrul spune că vrea să extindă această posibilitate și pentru bursele studenților.

„Am obţinut aprobarea Comisiei pentru a utiliza fondurile europene. Vreau să fac acest lucru și pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a declarat Daniel David.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1.500 de lei și poate fi folosită pentru formare profesională, cărți, echipamente IT sau alte nevoi didactice individuale.

Tot ministrul a precizat că plățile pentru cardurile educaționale vor începe în luna noiembrie pentru cei care le dețin deja, iar în decembrie pentru cei care nu au încă aceste carduri.