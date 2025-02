Premierul Marcel Ciolacu l-a eliberat din funcția de consilier onorific pe Victor Ponta. Măsura vine la doar o zi după ce acesta și-a anunțat pe Facebook intenția de a candida la președinția României.

Marcel Ciolacu l-a eliberat, luni, din funcția de consilier onorific pe Victor Ponta.

Informația a fost confirmată de Ponta într-o postare pe Facebook.

„Am avut o discutie cu Premierul Ciolacu si am inteles motivele strict politice pentru care a trebuit sa ia decizia. Sunt convins si onorat ca , in perioada in care am fost consilier onorific pentru relatii economice internaționale, l-am sprijinit in toate proiectele benefice pentru Romania. Sunt de asemenea convins ca politicile economice ale tarii noastre trebuie sa stimuleze investitiile private si productia nationala in interesul nostru suveran – adica sa punem Romania pe primul loc, mai ales in noul context internațional promovat de Administrația Trump. Ii multumesc pentru oportunitate si colaborare! Voi continua sa promovez interesele economice ale Romaniei din orice pozitie publica si privata!”, a transmis Ponta in postarea citata.

În prezent, Victor Ponta se află în centrul unui scandal după ce a anunțat pe Facebook că își doreșete să candideze la alegerile prezidențiale. Anunțul a fost făcut duminică, de la Palatul Parlamentului, chiar în timp ce se desfășura Congresul Extraordinar al PSD de validare a candidaturii lui Crin Antonescu pentru funcția supremă în stat.

La scurt timp după anunțul făcut duminică pe Facebook, Marcel Ciolacu a declarat că în acest moment nu crede în șansele lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale, iar dacă acesta va candida, nu îl va vota.

Reamintim că fostul premier Victor Ponta a devenit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu în august 2023. Activitatea nu era remunerată.

Sursa: Newsinn