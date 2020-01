Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil la munte si noros in zonele joase, unde local s-au semnalat precipitatii mixte si s-au semnalat depuneri de polei ( in Baia Mare, Ocna Sugatag). Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 0.5 l/mp in Baia Mare. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari temporare la munte, cu viteze de pana la 76 km /h, la Vf. Iezer. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Ocna Sugatag si Cavnic -4 grade Celsius. A nins la Borsa si a fulguit in restul judetului.

Stratul proaspat de zapada depus in afara partii carosabile masura pana la 1 cm. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Nu au fost inregistrate probleme in trafic, datorita conditiilor meteorologice. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste depusa pe carosabilul DN18, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180. S-a semnalat polei la Cavnic. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, in Pasul Gutai si Pasul Prislop. Toate celelalte sectoare de drumuri publice au carosabilul curat si umed. Drumurile nationale au intervenit cu 20 de utilaje si au imprastiat 178 tone de material antiderapant. SC Drumuri Poduri a intervenit cu 27 utilaje si a raspandit 344 tone de material antiderapant. Se semnaleaza polei in zona localitatilor Buciumi, Blidari si Baia Sprie. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost stationare, cu tendinte de scadere. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Vaser, Viseu, Ruscova, Iza, Mara, Cosau, Barsau, Lapus, Cavnic, Nistru. Se mentin podurile de gheata cu ochiuri pe raurile Iza, Botiza, Lapus si Suciu. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Stratul de zapada masoara: 6 cm in Baia Borsa, 4 cm la Vf. Iezer, 2 cm in Poiana Borsa, 1 cm pe Valea Viseului, Moisei, Ruscova, Sacel, Cavnic, Baiut, Blidari.

Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -11 grade la Vf. Iezer, -7 grade in Pasul Prislop, -6 grade in Pasul Prislop,-5 grade la Borsa si Cavnic, -4 grade la Viseu de Sus, Ocna Sugatag, -2 grade la Targu Lapus, -1 grad in Baia Mare, Baia Sprie, si Sighetu Marmatiei, Seini, Somcuta Mare. Vremea va fi astazi in judet apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va deveni variabil. Pe arii restranse, in nordul Carpatilor Orientali, va ninge slab in prima parte a zilei. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari locale de pana la 50 km/h, iar pe crestele montane inalte de pana la 70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade, iar cele minime intre -9 si -4 grade. Izolat spre sfarsitul intervalului vor fi conditii de ceata in zonele joase.