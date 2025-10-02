Vremea va fi mult mai rece decât normalul perioadei, predominant închisă și cu precipitații extinse în sud și sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 14 grade, iar minimele între 0 și 8 grade, cu valori mai ridicate pe litoral (12…13 grade).

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de tip Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, ce vizează ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

PLOI ÎNSEMNATE

Cod Galben: vestul Munteniei și sudul Banatului – cantități de apă de 25…35 l/mp, local 40…50 l/mp.

Cod Portocaliu: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj – cantități de apă de 50…70 l/mp.

INTENSIFICĂRI ALE VÂNTULUI

Cod Galben: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei – rafale de 50…70 km/h.

Cod Portocaliu (2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 10): Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și litoralul Constanța – rafale de 70…85 km/h.

NINSORI LA ALTITUDINI MARI

Cod Galben: în Carpații Meridionali și de Curbură, peste 1500 m – ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă 10…20 cm.

Cod Portocaliu: în zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, peste 1500 m – ninsori abundente, strat de zăpadă 30…40 cm.

În București, vremea va fi închisă, vântoasă și rece. Se vor acumula 10…20 l/mp de apă.

Vânt: 50…55 km/h ziua, respectiv 70…75 km/h seara și noaptea.

Temperatură maximă: 10…11 grade.

Temperatură minimă: 4…6 grade.

Sursa: Newsinn