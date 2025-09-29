Astăzi, valorile termice vor scădea, astfel că în majoritatea zonelor vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, ziua mai ales în nord și centru, iar noaptea cu precădere în jumătatea de est a teritoriului.

Pe alocuri în Transilvania, Moldova și zona montană se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. La altitudini în general de peste 1800 m vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 11 grade. În a doua parte a nopții vor fi condiții de ceață.

În București, vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15…17 grade și cea minimă de 8…9 grade.

Sursa: Newsinn