Valorile termice vor continua să se situeze sub cele ale perioadei, în mare parte din ţară.

Potrivit reprezentanţilor ANM, cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor ajunge la minus 3, minus 4 grade. La nivel naţional, maximele vor fi în jur de 17 grade. Meteorologii estimează că săptămâna viitoare vremea se va încălzi uşor, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. În Capitală se anunţă un weekend cu maxime de 16 grade şi o încălzire uşoară a vremii în perioada 20-23 octombrie.

La munte, în zonele înalte, stratul de zăpadă măsura aseară peste o jumătate de metru la Vârful Omu, urmat de Bâlea Lac – 32 de centimetri. Condiţiile meteo nefavorabile au mai închis o porţiune din DN67 C Transalpina. Este vorba de sectorul cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, care se adaugă drumului dintre Obârşia Lotrului şi Rânca, închis de peste două săptămâni, potrivit corespondentei RRA în zonă. Circulaţia este oprită şi pe Transfăgărăşan, între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă.