Incident grav în Sighetu Marmației. Un bărbat a fost împușcat în timp ce se afla la o partidă de vânătoare. Potrivit Salvamont Maramureș acesta avea cu multiple plagi, era instabil si cu semne vitale extrem de slabe.

” Apelantul a comunicat colegilor de la 112 ca in zona Sighet, „La Lopeți”, se afla un barbat care era la o partida de vanatoare, impuscat cu multiple plagi, instabil si cu semne vitale extrem de slabe. Accesul la accidentat, pe o porțiune de mai bine de 3 km si jumatate s-a putut face doar cu autoutilitare 4×4. Echipajele de prim raspuns al SPJ Salvamont Maramures s-au deplasat in zona mentionata. In zona mai sunt prezenti si colegii de la Ambulanța Sighetu Marmației. Avand in vedere situatia accidentatului comunicata de apelant s-a solicitat sprijin aero de la baza Târgu Mures” au precizat reprezentanții Salvamont Maramureș.

Din pacate victima prezenta leziuni si plagi incompatibile cu viata fiind găsită decedată. Dupa protocolul care se instituie in astfel de cazuri, salvatorii montani vor proceda la extragerea si transportul victimei pana la echipajul IML.

Sursa: Realitatea de Maramures