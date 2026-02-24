Realitatea de Maramures - Știri de Ultimă Oră

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, în cadrul pachetului de măsuri pentru repararea erorilor guvernului Bolojan, soluțiile propuse pentru protejarea producătorilor români și relansarea consumului intern, după ce agricultura, turismul și producția românească au fost afectate de crize succesive, de concurența neloială și de lipsa unor măsuri reale de sprijin pentru capitalul autohton. Măsurile propuse de AUR vizează susținerea agricultorilor, protejarea produselor românești și stimularea economiei naționale.