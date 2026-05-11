Accident cu ATV-ul în Valea Chioarului: trei persoane au fost rănite
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în localitatea Valea Chioarului, județul Maramureș.
Incidentul a avut loc pe 10 mai 2026, în jurul orei 20:00, când polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați să intervină la fața locului.
Din primele verificări, un bărbat de 36 de ani conducea un ATV pe o pășune, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Vehiculul s-a răsturnat, provocând rănirea conducătorului și a altor doi pasageri.
Toți trei au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Din cauza stării de sănătate, șoferul ATV-ului nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului, în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
