Accident cu ATV-ul în Valea Chioarului: trei persoane au fost rănite

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în localitatea Valea Chioarului, județul Maramureș.

Incidentul a avut loc pe 10 mai 2026, în jurul orei 20:00, când polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați să intervină la fața locului.

Din primele verificări, un bărbat de 36 de ani conducea un ATV pe o pășune, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Vehiculul s-a răsturnat, provocând rănirea conducătorului și a altor doi pasageri.

Toți trei au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Din cauza stării de sănătate, șoferul ATV-ului nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului, în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.