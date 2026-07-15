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Accident de muncă la o fabrică de lemn din Cicârlău. Un muncitor a murit după ce a fost lovit de o bucată de lemn

Poliția Română

Poliția Română

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat15 iul. 2026, 12:47
SursăRealitatea.net

Un accident mortal de muncă s-a produs la o societate comercială de prelucrare a lemnului din Cicârlău. Un muncitor în vârstă de aproximativ 55 de ani a fost lovit de o bucată de lemn care i-ar fi pătruns în abdomen.

Medicii nu au mai putut să îl salveze

La fața locului a fost trimis un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, după aproape o oră, au fost nevoiți să declare decesul bărbatului.

Criminaliștii și inspectorii ITM se află la locul tragediei. Ancheta urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul de muncă, conform presei locale.

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