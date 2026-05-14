Accident grav pe DN 1C: două persoane rănite, trafic blocat în Sălaj
FOTO: emaramures.ro
Joi dimineață, 14 mai 2026, un accident rutier grav s-a produs pe DN 1C, în localitatea Căpâlna din județul Sălaj, după impactul dintre un autoturism și un autocamion.
În urma coliziunii, două persoane aflate în autoturism au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la fața locului, potrivit informațiilor transmise de INFOTRAFIC.
Accidentul a dus la blocarea completă a circulației pe ambele sensuri de mers, ceea ce a creat probleme importante pentru șoferii care tranzitau zona în cursul dimineții, potrivit emaramures.ro.
Autoritățile au estimat că traficul urma să fie reluat după ora 07:30, în funcție de intervenția echipajelor și de finalizarea primelor cercetări.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și cauzele care au dus la coliziune.
