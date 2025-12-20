ANM: Cod galben de ceață și polei în 23 județe și Capitală, în următoarele ore

Zonele afectate de ceață

O avertizare de tip nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei a fost emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) sâmbătă, pentru următoarele ore.

Avertizarea ANM este valabilă pe raza a 15 judeţe din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea, precum şi în municipiul Bucureşti, precum și pentru 8 județe din Moldova.

Conform prognozei de specialitate, până la ora 13.00, în municipiul Bucureşti şi în localităţi din judeţele Cluj, Alba, Covasna, Mureş, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Constanta şi Tulcea se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

De asemenea, până la ora 14.00, fenomene similare sunt prognozate în localităţi din judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui.

Potrivit Agerpres, în funcție de condițiie locale, ceața va favoriza formarea ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.