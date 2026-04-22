„AccelerateEU”, strategia UE pentru energie: măsuri urgente și monitorizare strictă a combustibililor

Comisia Europeană a anunțat lansarea programului „AccelerateEU”, un pachet de măsuri destinat să sprijine rapid gospodăriile și industriile afectate de criza energetică, în paralel cu accelerarea tranziției către independență energetică.

Potrivit instituției europene, creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu a dus la majorarea costurilor pentru importurile de energie, Uniunea Europeană fiind nevoită să plătească cu aproximativ 24 de miliarde de euro mai mult, fără a beneficia de volume suplimentare.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat că deciziile luate în prezent vor influența capacitatea Europei de a face față viitoarelor crize, insistând asupra necesității accelerării investițiilor în energie curată produsă la nivel intern.

Planul include atât măsuri imediate, cât și strategii pe termen lung, menite să reducă dependența de combustibilii fosili și să consolideze securitatea energetică prin electrificare și resurse regenerabile.

În același timp, statele membre vor trebui să acționeze coordonat, inclusiv prin reumplerea depozitelor de gaze și utilizarea flexibilă a stocurilor energetice. Grupurile de lucru pentru petrol și gaze vor monitoriza constant evoluțiile din piață.

Un element nou al strategiei îl reprezintă crearea unui „Observator al combustibililor”, care va urmări în timp real producția, importurile, exporturile și rezervele disponibile.

Scopul acestuia este identificarea rapidă a eventualelor dezechilibre și prevenirea unor crize de aprovizionare, inclusiv în sectoare sensibile precum aviația.