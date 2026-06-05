Zelenski îi transmite un mesaj fără precedent lui Putin: „Când Rusia obosește, vine valul schimbării”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a adresat liderului rus Vladimir Putin o scrisoare deschisă cu un mesaj extrem de dur, în care îl acuză că a ales în mod deliberat războiul împotriva Ucrainei și îl avertizează asupra consecințelor pe care conflictul le are asupra Rusiei.

Liderul de la Kiev susține că invazia a izolat Moscova pe plan internațional și a consolidat sprijinul occidental pentru Ucraina. „Ai unit lumea în apărarea Ucrainei și împotriva Rusiei. Noi primim sprijin, voi primiți sancțiuni”, transmite Zelenski în mesajul său.

Președintele ucrainean face referire și la liderii care au menținut relații apropiate cu Moscova, afirmând că „exemplul lui Orbán demonstrează rușinea în care ajung cei care ajută Rusia în războiul împotriva noastră”.

În scrisoare, Zelenski îl provoacă pe Vladimir Putin la o întâlnire directă, într-o locație care să fie stabilită de comun acord, pentru a discuta posibilitatea încheierii conflictului.

Totodată, liderul ucrainean îl acuză pe șeful Kremlinului că a transformat războiul într-un proiect personal.

„Ți-ai petrecut aproape jumătate din cei 26 de ani de mandat în războiul împotriva Ucrainei. Indiferent ce ai spune despre NATO și geopolitică, acest război este alegerea ta personală – un război fără un motiv real. Așa îl va ține minte istoria”, îi transmite Zelenski.

Președintele Ucrainei susține că efectele conflictului sunt resimțite tot mai puternic în interiorul Rusiei, invocând atacurile cu drone, mobilizările repetate, problemele economice și nemulțumirile populației.

Spre finalul mesajului, Zelenski lansează și cel mai dur avertisment adresat liderului de la Kremlin de la începutul scrisorii.

„Dacă personal nu ajungi la concluzia că este timpul să punem capăt acestui război, Ucraina va continua să lupte pentru existența sa. Dar va trebui să te zbați mult mai intens și pentru propria ta existență.

Și aceasta nu este o amenințare din partea mea sau a Ucrainei. Acestea sunt fapte binecunoscute din istoria Rusiei: când Rusia obosește, vine valul schimbării”, încheie Volodimir Zelenski.

Reacția Moscovei nu a întârziat să apară. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Zelenski poate merge la Moscova în orice moment dacă dorește să poarte discuții cu președintele rus.

La rândul său, Vladimir Putin a abordat subiectul războiului din Ucraina în cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg, susținând că Rusia rămâne deschisă unei soluții negociate.

„Suntem, în mod cert, pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace pașnice. Pe baza discutată în timpul întâlnirii noastre cu președintele Trump la Anchorage.

Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucraineană trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri”, a declarat liderul de la Kremlin.