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Actualitate· 1 min citire
Furtunile puternice de sâmbătă seara au făcut prăpăd în Maramureș
furtună
Acoperișul unei case a fost rupt de vânt și aruncat în mijlocul unui drum județean. Mai mulți copaci au fost doborâți la pământ în Baia Mare.
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