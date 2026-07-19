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Furtunile puternice de sâmbătă seara au făcut prăpăd în Maramureș

furtună

furtună

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 08:10

Acoperișul unei case a fost rupt de vânt și aruncat în mijlocul unui drum județean. Mai mulți copaci au fost doborâți la pământ în Baia Mare.

Furtunile violente de sâmbătă seară au provocat pagube semnificative în județul Maramureș, unde mai multe localități au fost afectate de rafalele puternice de vânt și precipitațiile abundente.

În localitatea Rogoz, un acoperiș a fost smuls de pe o casă și aruncat pe Drumul Județean 109F, blocând temporar circulația. Echipaje de pompieri militari, alături de SVSU Târgu Lăpuș, au intervenit prompt pentru eliberarea drumului.

„În casă locuiesc patru persoane, doi adulți și doi copii. Niciuna dintre persoane nu a fost rănită şi nu a avut nevoie sau să solicite ajutor medical. În zonă s-a deplasat şi un echipaj medical SMURD”, a precizat ISU Maramureș, citat de News.ro.

Alimentarea cu energie electrică a fost sistată temporar pentru a facilita intervenția.

Autoritățile locale au fost solicitate să ofere un adăpost temporar familiei afectate până la finalizarea lucrărilor de reparații. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Mai multe localități din județul Maramureș s-au aflat sub avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

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