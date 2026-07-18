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7 morți și 24 de răniți după un atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic din Rusia

explozie

explozie

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 10:02

Rusia acuză un atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic. Sunt șapte morți și 24 de răniți.

Atacul a vizat un centru logistic al companiei Wildberries, din orașul Kotovsk, vestul Rusiei. Potrivit guvernatorului Evgheni Pervyshov, șapte angajați aflați în tura de noapte au murit după ce dronele au lovit centrul.

Alte 24 de persoane au fost rănite, a precizat oficialul într-o postare pe Telegram, conform AFP.

La depozitul lovit a izbucnit un incendiu, stins ulterior de pompieri, care continuă să lucreze la fața locului.

Regiunea Moscovei a fost ținta a peste 370 de drone în timpul nopții, potrivit primarului capitalei, Serghei Sobianin.

Acesta a scris pe Telegram că majoritatea dronelor a fost doborâtă de la distanță de apărarea antiaeriană. 64 de drone au fost distruse chiar în apropierea Moscovei, a adăugat primarul.

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