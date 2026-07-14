Apelul lui Zelenski către Occident: Ucraina are nevoie de 300 de rachete Patriot până la iarnă

Publicat 14 iul. 2026, 07:57 Sursă Realitatea.Net

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat aliaților occidentali un pachet de 300 de rachete pentru sistemele Patriot, necesare pentru apărarea aeriană în sezonul rece. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii Coaliției Voluntarilor, unde liderul ucrainean a subliniat că întărirea apărării antiaeriene este esențială pentru a reduce capacitatea Rusiei de a prelungi războiul.

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