SURSE: Schimbare de optică. Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate

Publicat 13 iul. 2026, 11:10 Sursă Realitatea.Net

După două ore de negocieri cu ușile închise, deși venise cu promisiunea că totul va fi transmis în direct, președintele Nicușor Dan pare să fi fost convins să accepte o nouă variantă: alegerile anticipate. Surse au declarat pentru Realitatea Plus că șeful statului ar putea accepta această variantă, nevehiculată până acum la Cotroceni, a alegerilor anticipate.

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