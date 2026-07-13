Advertising
Politica· 1 min citire
Radu Miruță: „România va ajunge la 5% din PIB înainte de 2035”
Radu Miruță
Ministrul inerimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, într-un interviu acordat Euronews România, că țara noastră va ajunge să aloce 5% din Produsul Intern Brut pentru Apărare înainte de termenul stabilit la nivelul NATO, respectiv anul 2035.
Citește și
- 12:56Cristina Dumitrescu (senator AUR): „România și Republica Moldova sunt unite prin aceeași limbă, aceeași credință și aceeași identitate”
- 12:36Grindeanu îi cere demisia lui Ilie Bolojan și avertizează că PSD nu va fi „o mașină de votat” pentru actuala guvernare
- 11:10SURSE: Schimbare de optică. Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate
- 11:00Gabriel Oprea, mesaj dur după tensiunile din Orientul Mijlociu: România trebuie să își consolideze apărarea și să accelereze investițiile strategice
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News