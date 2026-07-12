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România, alături de SUA și alte 12 state, contestă pretențiile Chinei în Marea Chinei de Sud

Mrea Chinei de Est/ Profimedia

Mrea Chinei de Est/ Profimedia

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat12 iul. 2026, 11:44
Actualizat12 iul. 2026, 11:48
SursăRealitatea.Net

România se numără printre cele 14 state care au reafirmat că pretențiile teritoriale extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au temei juridic. Declarația comună a fost publicată la 10 ani de la hotărârea Curții Permanente de Arbitraj, care a dat câștig de cauză Filipinelor în disputa cu Beijingul.

Statele Unite, România, Japonia și alte 11 țări au semnat o declarație comună prin care reafirmă că decizia pronunțată în 2016 de Curtea Permanentă de Arbitraj este „definitivă, obligatorie din punct de vedere juridic și irevocabilă” în litigiul dintre China și Filipine privind Marea Chinei de Sud.

Documentul a fost publicat cu ocazia împlinirii a zece ani de la hotărârea tribunalului internațional, care a stabilit că revendicările extinse ale Chinei asupra unor zone vaste din Marea Chinei de Sud nu au temei în dreptul internațional. Beijingul continuă însă să respingă această decizie.

Printre semnatarii declarației se numără Australia, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Noua Zeelandă, România, Slovenia, Japonia, Filipine și Statele Unite.

Tensiunile dintre China și Filipine continuă

În ultimii ani, relațiile dintre Beijing și Manila au fost marcate de numeroase incidente maritime. Autoritățile filipineze au acuzat în repetate rânduri China de efectuarea unor manevre periculoase în zona economică exclusivă a Filipinelor, inclusiv utilizarea tunurilor cu apă pentru a împiedica misiunile de aprovizionare către insulele aflate sub control filipinez.

Declarația comună vine pe fondul tensiunilor persistente din Marea Chinei de Sud, una dintre cele mai disputate regiuni maritime din lume, unde mai multe state revendică teritorii și drepturi asupra resurselor naturale.

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