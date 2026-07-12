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Alertă în Baia Mare, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

Urs

Urs

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat12 iul. 2026, 13:23
SursăRealitatea.Net

Autoritățile din Maramureș au emis, duminică, un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut pe Valea Usturoiului, în zona „Izvor”, din Baia Mare. La fața locului au fost trimiși jandarmi și un echipaj SMURD, iar oamenii sunt sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de animal.

”Prin Sistemul Naţional Unic de Apeluri de Urgenţă 112  a fost semnalatâ prezenţa unui urs pe raza unităţii administrativ-teritoriale Baia Mare, pe Valea Usturoiului, în zona cunoscută sub denumirea «Izvor». Au fost anunţate autorităţile administraţiei publice locale,  respectiv un echipaj de jandarmi, care a plecat la faţa locului”, au transmis, duminică, reprezentanții Prefecturii Maramureş.

Inpectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş a transmis, la rândul său, un mesaj RO-Alert  în scopul avertizării populaţiei despre prezenţa ursului în zonă. De asemenea, în zonă s-a deplasat şi un echipaj medical de prim-ajutor EPA-SMURD.

”Pentru a evita producerea unor situaţii care să pună în pericol viaţa oamenilor sau integritatea fizică a celor care se deplasează sau se află în zonă, autorităţile vă recomandă să păstraţi distanţa faţă  de urs să nu îl  hrăniţi şi să nu īl fotografiaţi”, mai spus cei de la Prefectură.

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