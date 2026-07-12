Vremea 12 iulie 2026. Alternanțe termice și instabilitate accentuată: Prognoza meteo pentru mijlocul lunii iulie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă marcată de fenomene extreme și variații de temperatură. Marina Antonescu, meteorologul de serviciu, a prezentat la Realitatea Plus prognoza detaliată pentru zilele următoare, avertizând că instabilitatea atmosferică va afecta întreaga țară, cu un impact deosebit în regiunile estice și sud-estice.
Cod roșu de instabilitate în Dobrogea: Vijelii, grindină și ploi torențiale
Cele mai severe fenomene meteo sunt așteptate în Dobrogea, unde vremea se va înrăutăți accentuat, în special în a doua parte a zilei și pe parcursul nopții.
Locuitorii din sud-estul țării trebuie să se pregătească pentru:
Averse torențiale capabile să provoace acumulări rapide de apă;
Descărcări electrice frecvente;
Intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce vor atinge viteze de 50 până la 70 km/h;
Vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii, pe arii restrânse.
Cantități de apă alarmante: În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, generând risc de inundații locale.
Manifestări de instabilitate vor apărea duminică și în restul teritoriului, însă acestea se vor înregistra pe spații mai izolate. Din păcate, fenomenele convective se vor extinde la începutul săptămânii viitoare, când jumătatea de est a României va fi măturată de ploi și vijelii pe arii extinse.
Când revine canicula? Temperaturile estimate pentru săptămâna viitoare
Întrebată despre momentul în care vom resimți din nou valul de căldură tropicală specific acestei perioade, Marina Antonescu a explicat că săptămâna care urmează va fi caracterizată de o relativă moderație termică.
Duminică: Valorile maxime se vor încadra între 22°C în Maramureș și 32°C în Oltenia și Dobrogea.
Luni: Temperaturile vor rămâne pe o traiectorie similară, oscilând între 20°C și 31°C.
Meteorologul a subliniat că întreaga săptămână va aduce alternanțe termice de la o zi la alta, însă variațiile vor fi extrem de mici. Temperaturile se vor menține în jurul normelor climatologice specifice pentru mijlocul lunii iulie, oferind un respiro de la canicula extremă, dar fiind strâns legate de episoadele de instabilitate atmosferică.