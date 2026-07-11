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Un nou bilanț devastator după cutremurele din Venezuela: peste 4.300 de morți și aproape 17.000 de oameni rămași fără adăpost

Cutremure Venezuela

Cutremure Venezuela

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat11 iul. 2026, 23:53
SursăRealitatea.net

Numărul persoanelor care au murit în urma celor două cutremure produse în Venezuela, pe 24 iunie, a ajuns la 4.333. Anunțul a fost făcut sâmbătă de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.

Dintre victime, 315 persoane nu au fost încă identificate. În același timp, numărul oficial al răniților a rămas la 16.740.

Peste 6.400 de persoane au fost salvate

Echipele de intervenție au reușit să salveze 6.462 de oameni după cutremure. Aproximativ 17.000 de persoane au rămas însă fără locuințe și au nevoie de sprijin din partea autorităților.

Jorge Rodriguez a anunțat că președinta interimară Delcy Rodriguez va oferi, începând de săptămâna viitoare, primele 200 de locuințe familiilor afectate. Oficialul nu a prezentat însă alte detalii despre modul în care acestea vor fi împărțite.

Aproape 200 de clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate

În total, 856 de clădiri au fost afectate de cele două cutremure. Dintre acestea, 190 s-au prăbușit complet sau au suferit pagube grave la structura de rezistență.

Primele estimări ale guvernului arată că ar fi nevoie de aproximativ 25.000 de locuințe pentru persoanele rămase fără case.

Autoritățile au identificat deja aproape 40 de terenuri, cu o suprafață totală de aproximativ 584.000 de metri pătrați, unde ar putea fi construite noi locuințe în zonele Osma și Chuspa.

Căutările continuă în zonele afectate

Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor nu s-au încheiat. Echipele de intervenție continuă să verifice locurile în care există încă posibilitatea ca persoane să fie prinse sub dărâmături.

„Atâta timp cât există viaţă, există speranţă. Mai avem încă unul sau două locuri unde situaţia rămâne incertă, locuri active unde căutăm supravieţuitori”, a declarat Jorge Rodriguez.

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