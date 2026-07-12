Escaladare fără precedent în Orientul Mijlociu. Iranul a lovit o bază aeriană din Iordania și a blocat Strâmtoarea Ormuz

Publicat 12 iul. 2026, 08:02 Sursă Realitatea.Net

Conflictul din Orientul Mijlociu atinge un nou prag critic și amenință să se transforme într-un război regional de proporții. Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a revendicat oficial un atac cu rachete asupra bazei aeriene „Prinţul Hassan” din Iordania. Potrivit presei de stat de la Teheran, preluate de CNN, acțiunea militară a fost prezentată ca o operațiune de represalii, provocând o alertă de securitate maximă în întreaga regiune.

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