Actualitate· 2 min citire

Arestări după bătaia dintre clanurile Ștoacă și Toboșaru. Conflictul a continuat și la poliție

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 15:53

Doi membri ai clanului Ștoacă au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost implicați într-o confruntare violentă cu rivalii din clanul Toboșaru, incident petrecut pe bulevardul Metalurgiei, în Sectorul 4 al Capitalei.

Cei doi bărbați, în vârstă de 33 și 37 de ani, sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce ar fi participat la scandalul care a provocat panică în rândul trecătorilor.

Potrivit anchetatorilor, conflictul a izbucnit în seara zilei de 15 iunie, în jurul orei 19:00, în timp ce membrii celor două grupări se aflau în trafic, în zona unui semafor de pe bulevardul Metalurgiei.

În timpul altercației, unul dintre suspecți ar fi coborât din autoturism și ar fi lovit în repetate rânduri cu un cuțit tip briceag geamul unei mașini în care se afla un rival. În același timp, celălalt bărbat ar fi atacat atât autoturismul, cât și șoferul acestuia cu o bâtă.

Incidentul face parte dintr-un conflict mai amplu între cele două grupări, care s-ar fi confruntat folosind bâte, topoare, cuțite și chiar amenințări cu arme de foc.

După intervenția poliției, mai multe persoane implicate au fost conduse la audieri. Tensiunile nu s-au oprit însă aici. La ieșirea suspecților din sediul poliției, zeci de persoane asociate grupării rivale s-au adunat în zonă, iar conflictul a reizbucnit în apropierea secției.

Anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea tuturor participanților și stabilirea exactă a rolului fiecăruia în incidentele care au avut loc atât pe bulevardul Metalurgiei, cât și ulterior, în apropierea sediului poliției.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bataiearestclan Ștoacăclanul Toboșaru

Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe