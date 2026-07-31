NATO întărește apărarea României! Aeronave noi, trimise pentru interceptarea și distrugerea dronelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 20:33

NATO își consolidează prezența militară pe flancul estic și va trimite în România noi aeronave destinate apărării spațiului aerian. Misiunea acestora va fi de a identifica și neutraliza amenințările aeriene, inclusiv dronele care pătrund pe teritoriul țării.

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