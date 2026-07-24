Procurorii s-au sesizat in cazul dronei doborâte în Buzău, pentru operarea unei aeronave într-o zona interzisă

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s‑au sesizat din oficiu după doborârea unei drone Shahed care a intrat în spațiul aerian românesc pe ruta Sulina – Brăila – Fetești – Buzău și a fost doborâtă de un F‑16 al Forțelor Aeriene Române.

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