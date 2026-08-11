Bilanț cumplit după cutremurul din Columbia. 224 de morți și oameni prinși sub dărâmături

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 20:49

Cutremurul puternic care a lovit vestul Columbiei a provocat o adevărată tragedie. Bilanțul a ajuns la 224 de morți, iar sute de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce echipele de intervenție caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite.

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