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Bilanț cumplit după cutremurul din Columbia. 224 de morți și oameni prinși sub dărâmături

Cutremur Columbia

Cutremur Columbia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 20:49

Cutremurul puternic care a lovit vestul Columbiei a provocat o adevărată tragedie. Bilanțul a ajuns la 224 de morți, iar sute de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce echipele de intervenție caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite.

Seismul, cu magnitudinea 7,4, a avut epicentrul în zona San Jose del Palmar, în provincia Chocó, și s-a produs la aproximativ 100 de kilometri adâncime.

Cele mai afectate orașe sunt Pereira și Cali. În Pereira s-au prăbușit cel puțin 65 de clădiri, în timp ce în Cali peste 30 de construcții au fost distruse sau grav afectate.

Salvatorii continuă să caute persoane prinse sub dărâmături. În mai multe zone, localnicii s-au alăturat echipelor de intervenție, iar operațiunile sunt îngreunate de distrugerile infrastructurii și de accesul dificil.

Autoritățile columbiene au declarat stare de dezastru la nivel național și au instituit măsuri de urgență pentru a facilita operațiunile de salvare și acordarea ajutorului.

Seismul este considerat cel mai puternic care a lovit Columbia în ultimele trei decenii, iar autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele ajung în zonele izolate.

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