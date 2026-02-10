Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Actualitate· 1 min citire

Călin Georgescu ajunge în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ieri judecătorii de la Tribunalul București au decis să înceapă procesul în cazul primului său dosar.

Magistrații Tribunalului București au tranșat ieri legalitatea anchetei și au decis că judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial.

Hotărârea a venit după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură invocate de apărare cu privire la sesizarea directă a Parchetului General. În pofida unui vot strâns, de 2 la 1, și a discuțiilor legate de absența unui dosar inițial la unitatea locală de parchet, instanța a validat rechizitoriul, a respins cererile de nulitate și a dat undă verde judecății pe fond.

