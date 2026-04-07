Călin Georgescu, mesaj crucial după retragerea licenței Realitatea Plus: "Este o nedreptate periculoasă, atât CCR, cât și CNA conduc România în locul poporului român!”- președintele interzis de Sistem, în direct la Culisele Statului Paralel

Călin Georgescu a reacționat dur, după decizia de închidere a postului Realitatea Plus, pe care o consideră „un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale”. Într-un mesaj public postat pe rețelele sociale, președintele interzis de Sistem a susținut că măsura reprezintă o continuare a „evenimentelor din 6 decembrie 2024”, pe care mulți le consideră „un atac la democrație”.

„Vă mulțumesc că ați acceptat rugămintea mea de a intra în emisiune la Realitatea. În primul rând, să-mi permiteți să exprim un gând de recunoștință în memoria lui Mircea Lucescu, care a scris istorie în fotbalul românesc și internațional și, desigur, ne rugăm pentru liniștea familiei și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l primească în lumină pentru toată munca de o viață pusă în slujba fotbalului și a sportului românesc.

Referitor la ceea ce s-a întâmplat azi, am dat deja un anunț scris pe Facebook, însă țin să menționez următoarele: este un atac de neimaginat la democrație, pentru că temelia democrației este voința poporului exprimată liber, prin vot, și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Acest lucru a fost anihilat prin decizia închiderii postului Realitatea Plus, Televiziunea Poporului și a postului Gold FM.

Desigur că este o nedreptate periculoasă, pentru că observăm că atât CCR, cât și CNA conduc România în locul poporului român.”