Actualitate

Undă verde pentru o nouă autostradă prin munți. Proiect de aproape 8 miliarde de lei pentru legătura Brașov – Făgăraș

22 mai 2026, 08:35
Autostradă

Articol scris de Ionuț Nichita

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat, în cadrul Consiliului Tehnico-Economic, studiul de fezabilitate pentru viitoarea Autostradă Brașov – Făgăraș, un proiect rutier important care va traversa zona montană și va necesita investiții de miliarde de lei.

Documentația urmează să fie analizată în perioada următoare de Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și de Consiliul Interministerial, după care indicatorii tehnico-economici vor ajunge pe masa Guvernului pentru aprobare.

Potrivit datelor prezentate de CNAIR, investiția este estimată la 7,74 miliarde de lei, fără TVA. Noua autostradă va avea aproximativ 49,3 kilometri și va include trei noduri rutiere – la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia.

Proiectul mai prevede construirea a 49 de poduri, pasaje și viaducte, un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată, un Centru de Întreținere și Coordonare, precum și două tuneluri de tip „cut and cover”.

De asemenea, traseul va include o structurură specială cu rol de ecoduct, destinată traversării în siguranță a faunei sălbatice. Cele trei amenajări de acest tip vor însuma aproximativ 800 de metri.

Potrivit CNAIR, proiectul are o rată internă de rentabilitate de 13,10%, indicator care permite continuarea etapelor de proiectare și creează condițiile pentru lansarea viitoarei licitații privind execuția lucrărilor.

