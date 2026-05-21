PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban pentru abuz în serviciu. Miza: Cele 912 milioane de lei plătite fraților Micula

Partidul Social Democrat a sesizat oficial organele de urmărire penală cu o plângere împotriva fostului prim-ministru Ludovic Orban. Social-democrații îl acuză pe fostul șef al Executivului de abuz în serviciu, în legătură cu alocarea ilegală a sumei de 912,5 milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului, în decembrie 2019, pentru plata despăgubirilor stabilite prin arbitrajul internațional ICSID în favoarea investitorilor Ioan și Viorel Micula.

Conform documentului semnat de casa de avocați a PSD, decizia a fost luată prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 917/2019, prin care bugetul Ministerului Finanțelor a fost suplimentat masiv dintr-un fond destinat exclusiv situațiilor de urgență.

Acuzațiile PSD: Fals pretext al urgenței și ignorarea normelor Uniunii Europene

Plângerea penală arată că executarea hotărârii arbitrale nu îndeplinea sub nicio formă criteriile stricte de „urgență și imprevizibilitate” cerute de Legea finanțelor publice (Legea nr. 500/2002). Litigiul cu frații Micula și firmele acestora (European Food, Starmill și Multipack) era cunoscut și monitorizat încă din anul 2005, iar decizia arbitrală fusese pronunțată în 2013, excluzând caracterul „neprevăzut”.

Mai mult, PSD subliniază că fostul premier a ignorat cu bună știință normele Uniunii Europene. Încă din anul 2015, Comisia Europeană interzisese explicit României efectuarea acestei plăți, considerând-o un ajutor de stat ilegal și incompatibil cu piața comună.

Deși în vara anului 2019 Tribunalul UE anulase temporar decizia Comisiei, procesul nu era finalizat. Instanțele europene au confirmat ulterior (prin deciziile CJUE din 2022 și rejudecarea de la Tribunalul UE din octombrie 2024) că banii nu trebuiau plătiți și că statul român este obligat acum să recupereze întregul ajutor de stat, demonstrând că bugetul a fost prejudiciat masiv în mod complet inutil.

Suspiciuni de presiuni politice asupra funcționarilor din Ministerul Finanțelor

O componentă extrem de gravă a plângerii penale vizează modul în care a fost forțat circuitul de avizare al actului normativ. PSD solicită procurorilor să investigheze indiciile privind presiunile pe care Ludovic Orban le-ar fi exercitat asupra unor directori din Ministerul Finanțelor, care se opuneau plății din motive de nelegalitate.

Negocieri informale în biroul premierului: În cuprinsul plângerii se face referire la informații din spațiul public privind organizarea unei întâlniri informale chiar în biroul prim-ministrului de la acea vreme, la care ar fi participat direct beneficiarii privați — frații Micula — și avocații acestora. PSD susține că această proximitate a viciat voința tehnică a aparatului administrativ, criteriile de prudență financiară fiind înlocuite cu directive politice.

Ce solicită social-democrații de la anchetatori

Prin acest demers judiciar, PSD solicită tragerea la răspundere penală a fostului premier Ludovic Orban (în prezent președinte al formațiunii Forța Dreptei) și declanșarea unei anchete amănunțite care să stabilească: