Cod galben de inundații în zece județe. Hidrologii avertizează asupra creșterilor de debite

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri, 22 mai, la ora 12:00, pentru râuri din zece județe ale țării.

Potrivit hidrologilor, în contextul situației hidrometeorologice actuale și al prognozei pentru următoarele 24 de ore, precipitațiile așteptate, cedarea apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și propagarea acestora pot genera scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, însoțite de creșteri semnificative de debite și niveluri.

Zonele vizate de avertizare includ bazinele hidrografice ale mai multor râuri:

Râul Negru (afluent al Oltului) – județele Covasna și Brașov

Olt – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Podu Olt, până la confluența cu râul Cibin – județele Brașov și Sibiu

Bârlad – bazin amonte S.H. Negreșți și afluenții sectorului aval S.H. Negreșți – județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea și Galați

Siret – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci – județul Galați

Prut – afluenții sectorului amonte confluență cu râul Jijia – județele Botoșani și Iași

Jijia – bazin amonte S.H. Dângeni și afluenții sectorului aval S.H. Dângeni – județele Botoșani și Iași

Prut – afluenții sectorului aval S.H. Drânceni – județele Vaslui și Galați

În toate zonele acoperite de atenționarea Cod galben sunt posibile depășiri ale Cotelor de atenție. Autoritățile locale sunt îndemnate să se mențină în stare de alertă și să monitorizeze evoluția cursurilor de apă.