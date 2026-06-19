Advertising
Actualitate· 1 min citire
Coliziune violentă între două mașini, la Borșa. Nouă persoane, printre care și doi copii, la spital
Accident în Maramureș
Publicat19 iun. 2026, 08:47
Sursărealitatea.net
Un accident rutier extrem de grav s-a produs vineri dimineață în județul Maramureș. Nouă persoane, între care și doi copii, au ajuns la spital după o coliziune între două autoturisme produsă pe strada Dragoș Vodă din Borșa.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:18Armata SUA a ucis trei persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est - VIDEO
- 13:51Ciprian Ciucu, audiat la DNA! Edilul, pus sub acuzare pentru luare de mită - SURSE
- 12:52Compania care deține Realitatea Plus a dat în judecată mai mulți membri CNA. PHG Media Invest cere sechestru pe averea lor
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News