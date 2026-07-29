Medicii au protestat în balconul Parlamentului, în a doua zi de grevă generală

Publicat 29 iul. 2026, 14:24 Actualizat 29 iul. 2026, 14:27 Sursă realitatea.net

Medici, asistente și infirmiere au asistat la ședința Parlamentului din balconul plenului, în a doua zi a grevei generale din sistemul de sănătate. Protestul are loc în contextul Legii salarizării pregătite de Guvernul Bolojan, despre care angajații din spitale susțin că le va reduce veniturile, conform Realitatea PLUS.

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