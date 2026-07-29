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Economie· 1 min citire
Concedieri în masă la fabrica de piese auto din România
FOTO: Arhivă
Fabrica de componente auto din Jibou, județul Sălaj, își încetează definitiv activitatea joi, 30 iulie 2026, iar toți cei 96 de angajați vor fi disponibilizați printr-o concediere colectivă.
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