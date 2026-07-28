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Economie· 1 min citire
Aviz favorabil pentru programul SAFE în comisia de buget
Programul SAFE
Publicat28 iul. 2026, 14:53
Sursărealitatea.net
Comisia de buget a acordat aviz favorabil pentru programul SAFE, un pas important înainte ca proiectul să fie supus votului în perioada următoare.
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