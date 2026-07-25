Criza economică se adâncește: Peste 3.850 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele șase luni ale acestui an

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 11:51

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele șase luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

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