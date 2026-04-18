De ce are România cel mai mare preț la energie din Europa, raportat la veniturile populației

Sursă: Realitatea.net

România mizează pe investiții masive pentru scăderea prețurilor la energie: Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat la Timișoara noile direcții strategice stabilite în urma vizitei sale oficiale la Washington. Planul vizează creșterea capacității de producție națională și securitatea energetică, având ca scop final reducerea poverii financiare pentru consumatorii casnici și industriali.

Investiții la Cernavodă, gaze naturale și noul gigant de la Mintia

Prezent sâmbătă la Timișoara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trasat principalele direcții ale strategiei prin care România urmărește să reducă prețul facturilor și să își consolideze poziția de hub energetic regional. După o vizită strategică la Washington, oficialul a anunțat negocierea unor finanțări masive, de ordinul miliardelor de euro, destinate unor proiecte de anvergură în sectoarele nuclear și al gazelor naturale. Ministrul a subliniat că obiectivul central este eliminarea decalajului istoric care a făcut ca românii să plătească unele dintre cele mai mari prețuri la electricitate din Europa raportat la venituri.

Parteneriate cu SUA și finanțări externe pentru proiecte nucleare

Drumul către o energie mai ieftină trece, în viziunea ministerului, prin creșterea masivă a producției interne. În acest sens, Bogdan Ivan a confirmat obținerea unor acorduri de finanțare cruciale cu instituții precum US Exim Bank și Banca Mondială. Printre reușitele vizitei în SUA se numără securizarea fondurilor pentru unitățile de la Cernavodă și a unui împrumut de 500 de milioane de dolari dedicat infrastructurii de transport al gazelor naturale. Potrivit oficialului, aceste resurse externe vin să completeze fondurile europene, oferind predictibilitatea necesară investitorilor și siguranța că România își poate asigura necesarul de consum din surse proprii.

Controversa listărilor la bursă: Companiile profitabile rămân ale statului

Un punct sensibil abordat în cadrul vizitei la Timișoara a fost cel al listării companiilor de stat la bursă. Ministrul și-a exprimat dezacordul ferm față de vânzarea pachetelor de acțiuni la companii de elită precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Romgaz. Bogdan Ivan a subliniat că, într-un context global în care marile state investesc în capitalizarea propriilor campioni energetici, România nu ar trebui să vândă active care și-au dublat valoarea doar pentru a acoperi deficite bugetare. În schimb, acesta a precizat că procesele de restructurare vor fi direcționate exclusiv către entitățile cu probleme structurale, precum Elcen, care necesită intervenții urgente pentru a deveni eficiente.

Mintia: Cel mai mare proiect energetic de după Revoluție

În ceea ce privește capacitățile noi de producție, ministrul a pus accent pe investiția de la Mintia, descrisă drept cel mai ambițios proiect de profil construit în România după anul 1990. Cu o valoare estimată la 2 miliarde de euro, noua centrală va furniza sistemului național 1.700 MW, o putere capabilă să schimbe balanța energetică a țării. Bogdan Ivan a concluzionat că singura soluție sustenabilă pentru scăderea prețului plătit de consumatorul final este depășirea pragului în care România produce mai mult decât consumă, transformând astfel surplusul de energie într-un avantaj competitiv pe piața regională.