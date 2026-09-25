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Actualitate· 1 min citire
Descoperire macabră într-o pădure din Maramureș. Un bărbat a fost găsit mort, polițiștii au deschis o anchetă
Cadavru descoperit într-o padure
Publicat25 sept. 2026, 13:46
SursăRealitatea.net
Un bărbat a fost găsit mort, vineri dimineață, într-o zonă împădurită din localitatea Remeți, județul Maramureș. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.
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