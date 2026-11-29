Realitatea PLUS lansează emisiunea DEZVĂLUIRI, prezentată de Alessia Păcuraru și avocata Laura Vicol. În fiecare duminică, de la ora 17:00, cele două vor analiza subiecte controversate, jocuri de culise și informații care merită privite dincolo de aparențe.

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